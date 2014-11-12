Владимир Путин провел рабочую встречу с Андреем Тарасенко (фото)

Президент России Владимир Путин провел в Москве рабочую встречу с врио Губернатора Приморья Андреем Тарасенко. Руководитель края информировал главу государства о приоритетах социально-экономического развития региона. "Вести:Приморье" приводят стенограмму встречи со ссылкой на сайт kremlin.ru.

В.Путин: Андрей Владимирович, комплексная оценка социально-экономического развития Приморского края в целом держится на удовлетворительной планке. Было небольшое падение где-то в 2013 году, потом постоянный рост. Давайте об этом поговорим: о том, какие проблемы Вы считаете первоочередными. Отдельные отрасли, причем ключевые для края, являются для Вас не чужими, хорошо разбираетесь в этом. Пожалуйста.

А.Тарасенко: Владимир Владимирович, самое главное, конечно, – поднять платежеспособность населения, как Вы и говорили, чем мы и занимаемся. Потому что сегодня у меня задача – поднять то производство, которое было утеряно, и не потерять то, что уже сегодня есть.

Поэтому самое главное – это портовое хозяйство, которое мы обновляем и развиваем, и двигаемся вперед, приводим к стандартам для того, чтобы хотя бы увидеть тот задел, который вырабатывается, чтобы он был единым для всех, а не так, что один платит 3 рубля, а другой платит… Я проверил: за перевалку тонны угля у одного 45 я получаю, а у другого получаю 0,17. Спрашиваю: «Почему? Надо сбивать, уголь для всех одинаково стоит». А потому, что один берет, 9 долларов платит открыто и 9 – за какие-то услуги. В результате у меня эти девять уходят. Сейчас это привожу в соответствие, заставляю, чтобы все одинаково трудились.

Сельское хозяйство сегодня тоже развиваю, потому что это основа, которая сегодня нужна. Нужно, конечно, с партнерами договариваться по реализации мяса, [продукции] растениеводства, которые могут в Китай идти, в Южную Корею и так далее. Потому что условия очень хорошие, оригинальные. У меня рис самый лучший в мире, на выставке победил, потому что в нем 63 процента протеина. Такого риса нигде в мире нет, как у нас выращивается, – такие условия хорошие, тропики, они дают такой интересный, красивый результат.

С рыбой, конечно, тоже навожу порядок, но беда полная. В 2004 году было распределение, все были в одинаковые рамки поставлены. Сегодня происходит перепродажа [квот]. Я живу морем, а у меня рыба уходит. Уходит, потому что появляются богатые, скупают [квоты], и результат – у меня скоро рыбы не будет, потому что вся будет или в Москве, или на северах. Получается, я теряю этот промысел.

Сейчас еще и с крабом то же самое происходит. Сегодня вдоль побережья у всех немного краба есть, и получается, что это содержит поселки. Сейчас говорят, что надо отдать 50 процентов.

В.Путин: Пятьдесят процентов от чего?

А.Тарасенко: От квоты, которая когда-то была распределена. Но угольщики или нефтяники не отдают же свое месторождение, когда приходит новая команда, продолжают разрабатывать. Надо поднимать, к примеру, налог, поднимать плату. Согласен, что это надо сегодня делать, но забирать и отдавать на новый аукцион – нельзя. Они же выработали всю эту систему, создали, сделали.

У меня получится вообще оголенная экономика, то есть скоро и краба не будет, потому что в поселках нет сегодня таких денег, с которыми можно выйти и купить на аукционе [квоты]. В свое время в 2004 году хорошо сделали, распределили, а теперь идет такое перераспределение. Потерять это все, [эти доходы] нельзя.

Иногда приезжаешь в поселок, там детский садик и так далее. А у меня не хватает 50 процентов врачей, 50 процентов преподавателей. Для своих [молодых специалистов] я и так уже сделал такой хороший рынок, что они идут все на работу, возвращаются в Приморский край, не уезжают. Но нам не хватит: 75 человек выпускается, а 1500 не хватает. Поэтому я разговариваю сейчас и с Правительством, чтобы мне хотя бы во всех университетах и институтах давали квоту для Приморского края в бюджете, чтобы приезжали и учились.

И дети-сироты. Само главное, конечно, это проблема с детьми-сиротами: 7 тысяч человек таких у нас. Мы нашли одну хорошую схему, хотел бы попросить у Вас [поддержки в этом вопросе].

В.Путин: Давайте поподробнее поговорим.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]