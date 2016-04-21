Транспортное сообщение с селом Кроуновка восстановлено

Вечером 4 июля транспортное сообщение с селом Кроуновка было восстановлено в полном объеме для всех видом автомобилей. Лодочная переправа снята. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации УГО.

Сейчас весь автотранспорт проезжает в село самостоятельно.

Как только река войдет в свои берега, временная переправа будет обследована. По мере необходимости будет произведена отсыпка и грейдирование.

Напомним, в ночь с 3 на 4 июля из-за подъема реки около села Кроуновка произошел перелив воды через временную переправу, соединяющую населенный пункт с Уссурийском. Подъем воды начался в 2 часа ночи и продолжался до 7 часов утра. Для того чтобы обезопасить жителей, автомобильное движение по временной переправе было приостановлено.

Отметим, что капитальный мост, соединяющий село Кроуновка с Уссурийском, обрушился после наводнения в 2015 году. В декабре 2017 года началось строительство нового моста, которое должно закончиться в конце 2018 года. Пока транспортное сообщение с селом осуществляется по временной переправе.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]