Аэропорт Владивосток отмечает рекордный пассажиропоток

За 6 месяцев 2018 года услугами аэропорта воспользовались более 1,1 млн человек, что на 18% больше по сравнению с показателями за аналогичный период 2017 года. В июне пассажиропоток вырос на 16% и составил более 232 тыс. пассажиров. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Международный пассажиропоток в июне достиг рекорда — за месяц на международных авиалиниях обслужено почти 100 тыс. пассажиров. Прирост составил 50% по сравнению с июнем 2017 года. При этом на южнокорейском направлении прирост составил 84%, на рейсах в Китай и Юго-Восточную Азию +17%, а на японском направлении +12%. Наибольший вклад в увеличение пассажиропотока обеспечили рейсы из Владивостока в Сеул, Пекин и Камрань.

На внутренних направлениях пассажиропоток составил более 133 тыс. человек. Лидерами по динамике роста пассажиропотока в июне стали направления: Преображение — рост почти в четыре раза, Санкт-Петербург (+31%) и Якутск (+29%).

17 июня аэропорт Владивосток обслужил миллионного пассажира, это на три недели раньше, чем в 2017 году. За первое полугодие 2018 года услугами аэропорта воспользовались более 1,1 млн. человек, что на 18% больше по сравнению с показателями за аналогичный период 2017 года. За первые шесть месяцев 2018 года на внутренних авиалиниях было обслужено более 638 тыс. человек (+6%), а на международных линиях – более 470 тыс. человек (+40%).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]