Фонд "Сохрани жизнь" помогает детям с онко- и гематологическими заболеваниями
"Вести: Приморье. Интервью" со Светланой Горковенко, директором благотворительного фонда "Сохрани жизнь". Также гости студии - Анастасия и Никита Губарь.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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