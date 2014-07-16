Детям-сиротам в Приморье планируют выдавать жилищные сертификаты

С предложениями, направленными на системное решение проблемы обеспечения жильем детей-сирот в Приморье, обратился к Президенту России Владимиру Путину врио губернатора края Андрей Тарасенко в ходе встречи в Кремле.

В настоящее время в Приморье число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включенных в сводный список на получение жилья, достигло 7 040 человек. Однако предоставить такой объем жилых помещений в течение ближайших двух лет не представляется возможным – специализированный жилфонд не сформирован, электронные аукционы постоянно срываются из-за отсутствия заявок. С января 2016 года по июнь 2018 года в Приморском крае обеспечены жилыми помещениями 968 детей-сирот.

Как сообщили в администрации края, Андрей Тарасенко обратился к главе государства с предложением внести в федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» изменения, которые позволят данной категории граждан получать единовременную выплату для приобретения жилья в собственность.

«Полагаю, что возможность предоставления жилищного сертификата создаст условия для эффективного исполнения государством социальных функций», – подчеркнул глава края.

Владимир Путин дал поручение Председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву проработать данное предложение. Планируется, что Приморье может стать пилотным регионом, где будет реализован проект. Глава государства также дал поручение в случае успешной его реализации «тиражировать» проект и на другие субъекты страны.

Глава Приморья также обозначил проблему отсутствия регистрации по месту жительства или месту пребывания у сирот, которые пока стоят в очереди на жилье. С этим вопросом к нему обратились сами приморцы – у людей возникают сложности с устройством на работу, оформлением детей в детские сады и школы.

Андрей Тарасенко предложил законодательно закрепить за ними право регистрации в тех организациях, где они находились на полном государственном обеспечении, до получения положенных по закону квартир. Глава государства поручил Министру внутренних дел Российской Федерации Владимиру Колокольцеву данное предложение «рассмотреть и поддержать».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]