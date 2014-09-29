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Благодаря бдительности родственников приморец отправится за решетку

Благодаря бдительности родственников приморец отправится за решетку

Приговором Первомайского районного суда г. Владивостока местный житель признан виновным во вступлении в половую связь с несовершеннолетней.

По версии следствия, в марте 2018 года житель Первомайского района г. Владивостока неоднократно вступал в половую связь с девочкой 2004 г.р.

Дальнейшие преступления были пресечены родственниками фигуранта, проживающими совместно с обвиняемым, которые обратились в правоохранительные органы.

Суд, признав подсудимого виновным, приговорил его к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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