Во Владивостоке растет спрос на бюджетные подержанные автомобили
Во Владивостоке растет спрос на подержанные автомобили стоимостью до 500 тысяч рублей.
По данным сервиса "Юла Авто", во втором квартале 2018 года средняя стоимость подержанного автомобиля во Владивостоке снизилась на 15% по сравнению с предыдущим кварталом и составила 442 тысячи рублей.
Снижение средней стоимости автомобилей в городе может быть обусловлено ростом спроса в бюджетном сегменте до полумиллиона рублей. Так, если в I квартале 2018 года во Владивостоке доля проданных автомобилей в этой ценовой категории составила 65%, то во втором квартале она выросла до 72%.
Самыми популярными моделями во Владивостоке на вторичном рынке автомобилей стали Toyota Corolla (доля продаж среди авто — 4,3%), Toyota Mark II (3,4%), Honda Fit (3,1%), Toyota Prius (2,7%) и Mazda Demio (2,4%).
Дороже всего в городе покупали Toyota Prius — 533 тысячи рублей в среднем. На втором месте по стоимости оказалась Honda Fit (в среднем 310 тыс. руб.) На третьем — Toyota Corolla. Ее продавали во Владивостоке в среднем за 257 тысяч рублей.
Наиболее распространённым типом кузова автомобиля у владивостокцев во II квартале стал седан. На него пришлось 29% от всех проданных в городе автомобилей. Хетчбэк (21%) оказался на втором месте по популярности, на третьем — минивэн (15%).
А самым популярным цветом автомобиля у владивостокцев оказался белый. На него пришлось 30% проданных в городе автомобилей на во II квартале 2018 года. На втором месте — серый, 22% продаж. На третьем — черный цвет и 17% приобретённых автомобилей. Реже всего владивостокцы покупали коричневые, бордовые, бежевые автомобили.
По стране самые высокие цены на автомобили оказались в Москве (в среднем 599 тысяч рублей), Санкт-Петербурге (514 тысяч рублей), Сочи (476 тысяч рублей), Казани (473 тысяч рублей) и Севастополе (459 тысяч рублей). А самые низкие - в Волгограде (389 тысяч рублей), Саратове (378 тысяч рублей) и Ставрополе (368 тысяч рублей).
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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