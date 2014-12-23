«Дальневосточные гектары» раздадут соотечественникам

Госдума РФ приняла единогласно в первом чтении законопроект о расширении программы «Дальневосточный гектар» на участников госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Минвостокразвития.

Речь идет о проекте федерального закона № 449091-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Законопроектом предусматривается возможность предоставления «дальневосточных гектаров» в безвозмездное пользование иностранным гражданам и лицам без гражданства, являющимся участниками государственной программы добровольного переселения в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. Эта госпрограмма утверждена указом президента и является одной из мер, направленных на стабилизацию численности населения России, в первую очередь на территориях, стратегически важных.

Участнику государственной программы выдается свидетельство сроком на три года. При этом участники Госпрограммы могут быть приняты в российское гражданство в упрощенном порядке, в том числе без соблюдения условий о сроке постоянного проживания на территории РФ.

В 2017 году в госпрограмме добровольного переселения соотечественников в регионы Дальнего Востока приняло участие 5348 человек. Это около 5% от общей численности всех участников госпрограммы по переселению соотечественников. По нашим оценкам, реализация данного законопроекта позволит ежегодно дополнительно привлекать на территорию Дальнего Востока до 3 тысяч человек.

«Проектом предполагается распространить действие программы «Дальневосточный гектар» на иностранных граждан и лиц без гражданства. Землю в собственность они могут получить только после оформления гражданства. До этого времени они могут безвозмездно пользоваться гектаром. Вполне возможно, это послужит дополнительным стимулом для привлечения людей по программе переселения соотечественников на Дальний Восток», – прокомментировал член Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Константин Слыщенко.

По состоянию на 3 июля подано более 119,2 тысяч заявок со всех регионов России на получение «дальневосточного гектара». Тройка лидеров по количеству поданных заявлений – Приморский край (47,4 тысяч заявлений), Республика Саха (Якутия) (20,4 тысячи заявок) и Хабаровский край (17,3 заявлений). Отдано в пользование 41,8 тысяч земельных участков.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]