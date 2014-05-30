Колючие акулы появились в Приморском океанариуме

Катраны (второе название — колючие акулы) были пойманы в районе залива Восток в Японском море. Это так называемый прилов: малый рыболовный сейнер, на борту которого присутствовали специалисты Приморского океанариума, работал на добыче минтая, и семь катранов попали в сети случайно, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу океанариума.

- Нам повезло, что трал опустили на небольшую глубину, до пятидесяти метров, - говорит сотрудник отдела содержания гидробионтов Дальневосточных морей Сергей Павлов. - Если бы он ушел ниже, акулы бы не выжили от перепадов давления и температуры. Кроме того, обычно катраны предпочитают держаться у дна, а тут их удалось «подхватить» в толще воды. Сейчас акулий сезон, и местные рыбаки часто встречают катранов. Но выловить их, не повредив и обеспечив выживаемость, довольно непросто. Все семь особей активны и хорошо берут корм. Акулам примерно от года до двух лет, длина — от пятидесяти сантиметров до метра. Сейчас они находятся на карантине, а после их переведут в «Водорослевый лес», где уже живут три пойманных раньше катрана. Это один из самых крупных аквариумов: площадь его дна составляет 58 метров, а высота — около семи метров.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]