Образцовому детскому ансамблю «Вишенка» из села Черниговка исполняется 20 лет. Специальный репортаж Елены Штылиной
Образцовому детскому ансамблю «Вишенка» из села Черниговка исполняется 20 лет. Его уникальность признают не только приморцы, но и ценители русских народных традиций во всем мире. Старинные рожки да свирели в сочетании с современными инструментами произвели фурор на фестивалях во Франции и Италии.
Не ансамбль, а яркий живой организм! Поет, играя на жалейках и свирелях, живет да «набирает цвет» «Вишенка» — детский музыкальный коллектив. Таких в стране по пальцам перечесть, да и большинство молодежи в Приморье едва ли слышали старинные духовые инструменты.
Еще постараться нужно, чтобы «заговорил» и запел духовой оркестр! Вот и волнуется руководитель Сергей Ишутин, юбилейную программу готовит. Девчат и парней он учит правильно дуть, как это делали наши предки. И ничего удивительного в том, что творчество приморцев с восторгом принимают за границей.
Сергей Ишутин, художественный руководитель ансамбля «Вишенка»: «В Италии столько народу собралось, когда мы вышли на улицу, да как дунули!»
20 лет назад голосистые черниговцы впервые выступили на конкурсе «Тихоокеанский восход». И сразу — призовое место. Теперь побед и выступлений не перечесть! Участие в культурных программах на Олимпиаде в Сочи, на фестивалях фольклора во Франции, Китае, Японии. На Международном конкурсе народных исполнителей в Италии. И это лишь часть их истории.
Настя Кирьянова, участница ансамбля «Вишенка»: «Когда я была маленькой, меня отвела мама на концерт. Я увидела этих красивых девушек со сцены — красивых, стройных, и тоже захотела на сцену!»
Тогда красивых и звонких в «Вишенке» было всего шесть участниц. Сегодня народное искусство здесь постигают 30 юных талантов. У Даши Штефановой — старинный рожок, который старше самобытного ансамбля!
Даша Штефанова, участница ансамбля «Вишенка»: «Он очень старый, ему 30 лет. Рожок уже несколько раз реставрировали. Чтобы извлечь звук, нужно вот так — собрать губы в трубочку и дуть!»
От таких оригинальных партий — голова кругом!
Но виртуозное исполнение — далеко не все! Творческий поиск — на каждой репетиции, объединяет духовые со струнными, клавишными, ударными инструментами. Барабанщик Саша Калин, отбивая дробь, кажется, забыл про гипс на руке...
Саша Калин, участник ансамбля «Вишенка»: «Даже если рука поломана — все равно надо играть, иначе подведу весь ансамбль. Надо играть, иначе никак нельзя!»
Сразу видно: достойные плоды дает «Вишенка». Именно такие творцы и продолжают историю музыкального Приморья.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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