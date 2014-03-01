Образцовому детскому ансамблю «Вишенка» из села Черниговка исполняется 20 лет. Его уникальность признают не только приморцы, но и ценители русских народных традиций во всем мире. Старинные рожки да свирели в сочетании с современными инструментами произвели фурор на фестивалях во Франции и Италии.

Не ансамбль, а яркий живой организм! Поет, играя на жалейках и свирелях, живет да «набирает цвет» «Вишенка» — детский музыкальный коллектив. Таких в стране по пальцам перечесть, да и большинство молодежи в Приморье едва ли слышали старинные духовые инструменты.

Еще постараться нужно, чтобы «заговорил» и запел духовой оркестр! Вот и волнуется руководитель Сергей Ишутин, юбилейную программу готовит. Девчат и парней он учит правильно дуть, как это делали наши предки. И ничего удивительного в том, что творчество приморцев с восторгом принимают за границей.

Сергей Ишутин, художественный руководитель ансамбля «Вишенка»: «В Италии столько народу собралось, когда мы вышли на улицу, да как дунули!»

20 лет назад голосистые черниговцы впервые выступили на конкурсе «Тихоокеанский восход». И сразу — призовое место. Теперь побед и выступлений не перечесть! Участие в культурных программах на Олимпиаде в Сочи, на фестивалях фольклора во Франции, Китае, Японии. На Международном конкурсе народных исполнителей в Италии. И это лишь часть их истории.

Настя Кирьянова, участница ансамбля «Вишенка»: «Когда я была маленькой, меня отвела мама на концерт. Я увидела этих красивых девушек со сцены — красивых, стройных, и тоже захотела на сцену!»

Тогда красивых и звонких в «Вишенке» было всего шесть участниц. Сегодня народное искусство здесь постигают 30 юных талантов. У Даши Штефановой — старинный рожок, который старше самобытного ансамбля!

Даша Штефанова, участница ансамбля «Вишенка»: «Он очень старый, ему 30 лет. Рожок уже несколько раз реставрировали. Чтобы извлечь звук, нужно вот так — собрать губы в трубочку и дуть!»

От таких оригинальных партий — голова кругом!

Но виртуозное исполнение — далеко не все! Творческий поиск — на каждой репетиции, объединяет духовые со струнными, клавишными, ударными инструментами. Барабанщик Саша Калин, отбивая дробь, кажется, забыл про гипс на руке...

Саша Калин, участник ансамбля «Вишенка»: «Даже если рука поломана — все равно надо играть, иначе подведу весь ансамбль. Надо играть, иначе никак нельзя!»

Сразу видно: достойные плоды дает «Вишенка». Именно такие творцы и продолжают историю музыкального Приморья.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]