Тайфун "Мaria" сменил траекторию и на следующей неделе может выйти в Японское море

Приморские синоптики следят за новым тайфуном, который образовался в Тихом океане.

Как сообщили в пресс-службе Примгидромета, тропическая депрессия, зародившаяся 3 июля в при экваториальной зоне Тихого океана, минувшей ночью перешла в стадию тропического шторма и получила имя Мaria (порядковый номер 8).

Сейчас вихрь находится в Тихом океане в районе с координатами 13.5 с.ш. и 144.9 в.д. Давление в центре 996 гПа, максимальный ветер в центре 23 м/с. Смещается на северо-запад со скоростью около 16 км/ч. На сегодняшний день первоначальный расчет траектории движения вихря изменился. Теперь существует две основных версии.

По одной из версий, тропический шторм пройдет дальше на северо-запад, чем рассчитывалось ранее. К середине следующей недели вихрь может подойти к восточному побережью Китая и уже здесь повернет на север. Двигаясь вдоль побережья около суток, выйдет на Желтое море, а затем повернет на северо-восток. Пройдя над Корейским полуостровом, к концу следующей недели может выйти на Японское море.

По другой версии тропический шторм далеко на запад смещаться не будет. Развернуться на север, северо-восток вихрь может над акваторией Тихого океана южнее Японских островов.

Учитывая большой срок прогноза, ни одну из версий нельзя считать окончательной и, скорее всего, расчеты будут меняться. При поступлении новых данных информация о дальнейшем продвижении тайфуна будет уточняться.

Сегодня, 5 июля, погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления. В крае переменная облачность, небольшой, местами умеренный дождь, на юге сильный. Туман. Ветер юго-восточный, южный умеренный, на побережье сильный.Температура воздуха +12...+25°C.

Во Владивостоке облачно, морось, временами переходящая в дождь, туман. Ветер юго-восточный слабый, во второй половине дня умеренный. Температура воздуха +15...+17°C. Температура воды в Амурском заливе +17°C.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]