В Приморье все больше профессиональных искусствоведов с дипломами, защита которых происходит именно во Владивостоке. На днях в федеральном университете выпустился целый десант магистров истории искусств. Они представили свои научные работы на суд диссертационного совета.

Пока их всего девять человек. Сегодня они защитили свои выпускные диссертации по истории искусств. Это первый в вузе выпуск таких специалистов. Для изучения магистранты выбрали не самые простые темы.

Марина Каплина, сотрудник музея, г.Находка: «Партиципаторное искусство, если переводить с русского на русский, это искусство участия и взаимодействия. И партиципаторное искусство не производит материальные ценности, оно как модель коммуникации. Когда люди взаимодействуют. Сложно?»

Если с этим вам понятно, то можно замахнуться и на Флобера. Ни много ни мало, а разложить по полочкам его эстетические и философские взгляды на основе его же романов. Дарина Мусихина ежедневно беседует с ним. Об искусстве, конечно.

Дарина Мусихина, учитель французского языка: «Он считается художником среди писателей. С Флобером я знакома еще со своей первой специальности - лингвист-переводчик с французского. Для общения он - товарищ очень хороший, общается визуальными образами».

Защита образов Флобера проходит на ура. И даже неуместные вопросы от прессы отбиваются с легкостью.

- Тебе не кажется, что Флобер должен был родиться с другим иснтрументом в руках!? Не с пером, а с кистью!?

- Нет, он именно с пером в руках должен родиться был, он создавал визуальные образы именно в текстах!

Внимания достойна и еще одна работа. «Мифы Древней Греции» и еще более Древнего Египта читали многие. Но мало кто знает, что пока на берегу Нила достраивали последнюю пирамиду, на юге Дальнего Востока жизнь тоже била ключом и здесь тоже были свои мифы.

Дарья Миколайчук, журналист: «Например, как лось проглотил солнце или как двойной бог спасал рыб во время нагревания реки и складывал им на спину камушки, чтобы они на дно шли. На самом деле это безумно интересно».

Галина Алексеева, профессор, руководитель диссертационного совета по искусствоведению: «Культурное наследие, это важнейшая составляющая духовная, которой мы дышим и живем. Мы достойно несем это знамя и хотели бы, чтобы об искусстве региона знали во всем мире».

Свои работы в практической деятельности магистранты уже применили. Путь в аспирантуру открыт. А там и до докторской не далеко.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]