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Юная беременная жительница Приморья попалась на перевозке наркотиков

Юная беременная жительница Приморья попалась на перевозке наркотиков

Фото: theodysseyonline.com

Приговором Ханкайского районного суда 17-летняя девушка признана виновной в незаконном обороте наркотических средств в крупном размере.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру, фигурантка изготовила наркотик — гашишное масло, которое намеревалась перевезти из Ханкайского района в г. Уссурийск с целью дальнейшего употребления.

Герметично упаковав сверток с наркотическим веществом, она спрятала его в интимном месте, однако по пути следования была задержана сотрудниками полиции.

Признав подсудимую виновной в совершении указанного преступления, с учетом всех обстоятельств дела, в т.ч. нахождения девушки на момент рассмотрения дела на 9 месяце беременности, суд назначил ей за содеянное наказание в виде лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев.

Приговор вступил в законную силу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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