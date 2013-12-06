Юная беременная жительница Приморья попалась на перевозке наркотиков
Приговором Ханкайского районного суда 17-летняя девушка признана виновной в незаконном обороте наркотических средств в крупном размере.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру, фигурантка изготовила наркотик — гашишное масло, которое намеревалась перевезти из Ханкайского района в г. Уссурийск с целью дальнейшего употребления.
Герметично упаковав сверток с наркотическим веществом, она спрятала его в интимном месте, однако по пути следования была задержана сотрудниками полиции.
Признав подсудимую виновной в совершении указанного преступления, с учетом всех обстоятельств дела, в т.ч. нахождения девушки на момент рассмотрения дела на 9 месяце беременности, суд назначил ей за содеянное наказание в виде лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев.
Приговор вступил в законную силу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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