Более тысячи жителей Лесозаводска остались без централизованного водоснабжения
В Лесозаводске жители 16 домов Юго-западного района, в которых проживает более тысячи человек, остались без централизованного водоснабжения.
Как сообщили сайту "Вести: Приморье" местные жители, уже четвертые сутки в водопроводных кранах нет ни горячей, ни холодной воды. В связи с этим, возникли проблемы с канализацией.
По словам жителей Юго-западного района, несколько лет назад ресурсоснабжающая организация была передана в частные руки, и сразу начались проблемы с водой.
В настоящее время организован подвоз воды автоцистерной. В результатате, за живительной влагой люди простаивают огромные очереди.
Отметим, что в районе проживает очень много пенсионеров и инвалидов, которые вынуждены ведрами носить воду на верхние этажи в свои квартиры.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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