Живность завелась в водопроводной воде поселка Тавричанка
4 июля около 18.00 часов жители Тавричанки обнаружили в водопроводной воде живое существо.
"Стала плохо бежать вода из крана на кухне, в ванной отличный напор был. Через часа 2 муж решил открутить носик, посмотреть, есть ли причина в нем. Оказывается была! Так и не поняли, что это червяк или пиявка. Но вызвало жудкое негодование!", - пишет жительница Тавричанки.
Неприятная новость молниеносно облетела социальные сети. В комментариях другие жители поселка сообщали, что тоже находили подобных червяков в своих кранах.
Жители Тавричанки намерены провести лабораторный анализ водопроводной воды и направить материалы в соответствующие инстанции для реагирования.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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