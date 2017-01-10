Типичный июнь: начало лета в Приморье обошлось без погодных сюрпризов

В июне в Приморье отмечался обычный температурный фон с неоднородным распределением осадков по территории края. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру", средняя месячная температура воздуха составила +15…+18 °C, в прибрежных районах +9…+14 °C, что близко к средним многолетним значениям. Первая декада была тёплой, вторая — холодной (аномалия составила 1–3°C) и в третьей декаде на севере края было прохладно, на юге теплее обычного на 2–2,5 градусов, на остальной территории около нормы. Температура воздуха ночью составляла +5…+10 °C, временами +11…+16 °C.

В первой половине месяца в отдельные ночи в центральных и восточных районах края температура понижалась до 0…+3 °C. Днём воздух прогревался до +18…+23 °C, временами до +24…+29 °C; в прибрежных районах Приморья было прохладнее на 4–6 градусов. В первой пятидневке и в отдельные дни третьей декады температура воздуха повышалась до +30…+35 °C.

Осадков за месяц выпало 28–113 мм, что меньше и около среднего многолетнего количества. Только в Чугуевском, Красноармейском и Пожарском районах количество осадков за месяц составило 130–165 мм (133–146 % месячной нормы). В первой и второй декадах на значительной территории Приморья отмечался дефицит осадков, в третьей декаде дожди выпадали крайне неравномерно: наблюдался как дефицит и норма осадков, так и их избыток.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]