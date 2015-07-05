Анонс на 5 июля
6 июля с 00.00 до 06.00 9 июля будет ограничено движение на перекрестке 1-й Морской и Арсеньева во Владивостоке.
6 июля в 19.00 в во Владивостоке в мастерской арт-резиденции «Заря» откроется выставка дуэта художников SASHAPASHA, исследующая следы ГУЛАГа в Приморском крае.
5 июля в 13.00 во Владивостоке в Старом дворике ГУМа (Светланская, 33) – фестиваль кофейной культуры Kofevostok.
5 июля в 16.00 в Музейно-выставочном комплексе ВГУЭС (Гоголя, 41) – выставка графики и каллиграфии «Лист березы и лепестки сакуры».
5 июля в 20.30 в Покровском парке Владивостока (пр-т Океанский, 44) – летний кинотеатр.
6 июля – Всемирный день поцелуя.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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