Новости Анонс

QR Код этой страницы
Сегодня, 15:34
  0

Анонс на 5 июля

6 июля с 00.00 до 06.00 9 июля будет ограничено движение на перекрестке 1-й Морской и Арсеньева во Владивостоке.

6 июля в 19.00 в во Владивостоке в мастерской арт-резиденции «Заря» откроется выставка дуэта художников SASHAPASHA, исследующая следы ГУЛАГа в Приморском крае.

5 июля в 13.00 во Владивостоке в Старом дворике ГУМа (Светланская, 33) – фестиваль кофейной культуры Kofevostok.

5 июля в 16.00 в Музейно-выставочном комплексе ВГУЭС (Гоголя, 41) – выставка графики и каллиграфии «Лист березы и лепестки сакуры».

5 июля в 20.30 в Покровском парке Владивостока (пр-т Океанский, 44) – летний кинотеатр.

6 июля – Всемирный день поцелуя.

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря