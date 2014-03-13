"Адмирал" продолжит выступать в КХЛ в сезоне-2018/19

Владивостокский "Адмирал" сохранит место в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в сезоне-2018/19. Об этом сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу клуба.

Руководство Континентальной хоккейной лиги подтвердило, что в ХI сезоне КХЛ «Адмирал» сохранит свое место в высшем эшелоне отечественного хоккея. Таким образом, слухи, что приморская команда будет переведена в ВХЛ или Азиатскую лигу, оказались несостоятельными. Для «моряков» предстоящий сезон станет шестым в Континентальной Хоккейной Лиге.

Первый матч нового сезона КХЛ состоится 1 сентября в Казани. За Кубок Открытия поборются действующий обладатель Кубка Гагарина «Ак Барс» и СКА из Санкт-Петербурга.

Что касается «Адмирала», первую игру «моряки» проведут 3 сентября. На побережье Черного моря состоится очередное «морское дерби» между «Сочи» и «Адмиралом».

Первая домашняя встреча нашей команды назначена на 17 сентября, в соперниках финалист последнего розыгрыша Кубка Гагарина – ЦСКА.

Кроме того, известна дата первого дальневосточного дерби нового сезона. «Адмирал» и «Амур» сыграют 12 сентября в Хабаровске.

"Адмирал" был основан в 2013 году, с сезона-2013/14 клуб выступает в КХЛ. В прошлом сезоне владивостокский клуб занял 11-е место в Восточной конференции, набрав 63 очка в 56 играх, и не вышел в плей-офф.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]