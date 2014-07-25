Во Владивостоке будет создан бесплатный пункт приема автопокрышек
В самом «автомобильном городе страны» появится специальный городской пункт приема автопокрышек, где каждый желающий житель Владивостока сможет абсолютно бесплатно сдать использованные шины для дальнейшей экологически-безопасной переработки. Сейчас идет процедура создания такой площадки, - сообщили в пресс-службе города.
Пункт приема будет соответствовать санитарным и экологическим нормам и требованиям. Благодаря ему из старых колес будет получаться резиновая крошка, которая пойдет на изготовление покрытий стадионов, спортивных и детских игровых площадок, придомовых территорий. Стоит отметить, что из двух легковых автопокрышек можно сделать 1 квадратный метр спортивного покрытия.
В настоящее время во Владивостоке шины сдают в пунктах приема в среднем по 200 рублей за четыре колеса.
Отработанные автопокрышки являются отходами IV класса опасности и подлежат обязательной утилизации.
Нарушителям грозит штраф по ст. 8.2 КоАП РФ.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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