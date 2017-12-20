Во Владивостоке несовершеннолетнего серьезно ранили ножом на улице

Врачи скорой доставили в больницу молодого человека с ножевыми ранениями, полученными в результате нападения неизвестного. После случившегося вооруженный преступник скрылся с места происшествия.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, вечером 4 июля в полицию и скорую позвонила девушка и сообщила, что в районе магазина на пр-те 100-летия Владивостока ее знакомого ранили в ходе словесного конфликта. Горожанка рассказала, что неизвестный злоумышленник несколько раз ударил ножом в область груди и живота 17-летнего потерпевшего и скрылся с места происшествия.

Прибывшие по вызову врачи скорой оказали раненому первую помощь и доставили его в больницу, где он был госпитализирован в хирургическое отделение, а сотрудники полиции приступили к поискам подозреваемого в нападении.

По факту причинения тяжкого вреда здоровью проводится доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]