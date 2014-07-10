Вдвое больше лицензий на перевозку пассажиров автобусами выдано в Приморье

За шесть месяцев текущего года Управление Ространснадзора по Приморскому краю выдало 12 лицензий на перевозку пассажиров автомобильным транспортом. Речь идет о транспорте, оборудованном для перевозки более восьми человек.

Как сообщили «Вестям: Приморье» в департаменте транспорта и дорожного хозяйства края, за аналогичный период прошлого года было выдано пять таких лицензий – то есть их число в этом году выросло более чем в два раза.

«Отказов в выдаче лицензий с начала года не было», – отмечают специалисты.

В настоящее время в рамках программы «Повышение инвестиционной привлекательности Приморского края в формате внедрения лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ» ведется работа по улучшению деловой среды в Приморье. Лицензирование деятельности, связанной с перевозками пассажиров автомобильным транспортом, является одним из показателей дорожной карты «Транспорт».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]