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Вдвое больше лицензий на перевозку пассажиров автобусами выдано в Приморье

Вдвое больше лицензий на перевозку пассажиров автобусами выдано в Приморье

Фото: Администрация ПК

За шесть месяцев текущего года Управление Ространснадзора по Приморскому краю выдало 12 лицензий на перевозку пассажиров автомобильным транспортом. Речь идет о транспорте, оборудованном для перевозки более восьми человек. 

Как сообщили «Вестям: Приморье» в департаменте транспорта и дорожного хозяйства края, за аналогичный период прошлого года было выдано пять таких лицензий – то есть их число в этом году выросло более чем в два раза.

«Отказов в выдаче лицензий с начала года не было», – отмечают специалисты.

В настоящее время в рамках программы «Повышение инвестиционной привлекательности Приморского края в формате внедрения лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ» ведется работа по улучшению деловой среды в Приморье. Лицензирование деятельности, связанной с перевозками пассажиров автомобильным транспортом, является одним из показателей дорожной карты «Транспорт».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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