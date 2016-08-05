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Писательница из Владивостока потроллила капитана американской армии

Писательница из Владивостока потроллила капитана американской армии

Фото: medialeaks.ru

Писательница из Владивостока Диана Удовиченко поделилась своей перепиской с человеком, который представился капитаном американской армии и предложил ей выйти замуж. Женщина решила, что общается с мошенником, и доставила себе удовольствие: сочинила абсолютно дикий рассказ о своей жизни. Читать его без слёз невозможно (от смеха).

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на medialeaks.ru, Диана Удовиченко — автор романов в жанре фэнтези. По образованию она бухгалтер, но едва окончив вуз, поняла, что экономика — это совсем не подходящая для неё область, и начала писать. Она живёт во Владивостоке, и у неё есть взрослый сын, который стал её соавтором.

Недавно в личку фейсбука к Диане постучался человек, который назвал себя офицером американской армии. По его словам, он пять лет как овдовел, а сейчас проходит службу в Афганистане.

Судя по всему, Диана приняла его за мошенника распространённого типа: предложение руки и сердца, просьба прислать денег на дорогу — и поминай как звали. А может быть, это был кто-то, кто пытался выманить интимные фото.

Прежде чем забанить «капитана», Диана решила его потроллить. Получившийся результат она опубликовала в фейсбуке: «История одной любви, короткой, но яркой…»

Очевидно, человек на другом конце интернета пользовался гугл-переводчиком или чем-то подобным. Диана продолжила переписку, узнала побольше о новом знакомом, рассказала о себе.

 

В сибирской деревне жизнь нелегка, если верить Диане. Но американского офицера это не смутило.

 Писательница из Владивостока потроллила капитана американской армии

Какая работа может быть в сибирской деревне? Растить клюкву и моржей, других вариантов нет.

 

Дальше пошли очень личные подробности. Кажется, эту часть рассказа неизвестный американский капитан не очень понял.

 

 

Капитан перешёл к главному.

 

Диана продолжила откровенно издеваться над потенциальным женихом.

 

Но это его не смутило.

 Писательница из Владивостока потроллила капитана американской армии

Диана выбрала фотографию с арбузом.

 Писательница из Владивостока потроллила капитана американской армии

Почему-то после этого капитан резко перешёл на «ты».

 

На этом Диана решила остановиться и забанила капитана, контролировавшего 82 батальона.

В комментариях подписчики выражают восторг, говорят спасибо за доставленное удовольствие. Многие делятся похожим опытом с аферистами, которые представляются военнослужащими-вдовцами. Оказывается, это очень распространённая практика.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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