ГАИ Владивостока обратилась с экстренным обращением к водителям города (фото)

Сотрудники Госавтоинспекции Владивостока обращаются к автомобилистам и пешеходам с настоятельными рекомендациями быть предельно внимательными и соблюдать безопасную скорость движения. "Вести:Приморье" сообщают об этом со ссылкой на пресс-службу ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по г. Владивостоку.

В связи с обильными осадками ожидается подъём воды в реках, а также подтопление в низинной местности.

Полицейские рекомендуют переходить проезжую часть в установленных для этого местах, проявлять максимальную осторожность при движении вблизи пешеходных переходов, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Правильная оценка дорожной ситуации позволит предотвратить возникновение аварийных ситуаций на дороге.

С 08.00 в дежурную часть отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по г. Владивостоку поступило 27 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях на территории города.

Подтоплений проезжей части не наблюдается. Однако, учитывая сложный рельеф Владивостока следует помнить, что наибольшим подтоплениям подвержены спуски и низменности автодорог: движение на таких участках значительно замедляется и может быть опасным.

Движение автотранспорта по автодорогам Владивостока, а также по автодороге п. Новый - Де-Фриз-Седанка-Патрокл осуществляется в обычном режиме. Ограничений нет.

Уважаемые автолюбители, будьте осторожны и внимательны! При сильном дожде значительно ухудшается видимость, поэтому следует проявлять максимальную осторожность при приближении к пешеходным переходам. Во время движения не забывайте пользоваться световыми приборами.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]