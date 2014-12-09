Член экипажа приморского траулера эвакуирован с судна с подозрением на инфаркт

30 июня на борту СТР «Никон» (порт приписка Находка, собственник ООО «Инсоф-Марин») в Охотском море один из членов экипажа почувствовал себя плохо. Сообщение об этом было передано в СКЦ Росморречфлота. После консультации с Сахалинским центром медицины катастроф больному был поставлен предварительный диагноз — подозрение на инфаркт. Спасатели приняли решение эвакуировать больного, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Морские вести России».

Мужчину пересадили на ТР «Орион-1» (порт приписки Владивосток, собственник ООО «Алеут-ВЛК»), в 6.00 30 июня «Орион-1» подошел на рейд морского терминала Набиль (восточное побережье о. Сахалин), из-за большой волны снять больного катером не удалось. Подана заявка в МЧС на привлечение вертолета. В 11.52 30 июня была проведена эвакуация больного вертолетом МИ-8. На данный момент состояние больного удовлетворительное.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]