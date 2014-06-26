Супружеским парам из Приморья вручат медали

В преддверии Дня любви, семьи и верности 75 приморским парам вручат медали «За любовь и верность».

Как сообщили в администрации края, с начала года в Приморском крае зарегистрировано 5 833 брака. Особенно популярны у молодоженов так называемые «зеркальные» даты – 8 августа (08.08.2018), 18 августа (18.08.2018). Так, 8 августа планируют зарегистрироваться 16 пар, 18 августа – 288 пар. В преддверии Дня семьи, любви и верности собираются вступить в брак 362 пары.

Возраст вступающих в брак из года в год остается неизменным. Наиболее распространенным возрастом для вступления в первый брак у женщины является возраст от 18 до 24 лет, а мужчины чаще женятся в первый раз в возрасте от 25 до 34 лет. Однако, бывают и случаи, когда в 16 лет рожают и заключают брак.

В этом году органами ЗАГСа Приморья выдано 9 817 свидетельств о рождении детей. С начала года в крае родились 5 069 мальчиков и 4 748 девочек. В этом году в семьях приморцев появилось 125 двоен и 4 тройни.

Самые популярные имена для приморских детей - Артем, Александр, Михаил, Иван, Дмитрий и Максим – среди мальчиков, самые редкие - Булат, Добрыня, Дементий, Гавриил, Кузьма, Светояр, Тарас. Самыми популярными именами девочек стали София, Виктория, Анастасия, Алиса, Мария. Среди редких – Аксиния, Дарьяна, Забава, Ефросинья, Жанна, Клавдия, Раиса.

В этом году в Приморье запланировано около 130 торжественных мероприятий ко Дню семьи, любви и верности, они проходят с мая по июль. Одно из главных событий праздника – чествование юбиляров семейной жизни и вручение медалей «За любовь и верность» приморским супружеским парам. Памятные медали вручат супругам, прожившим в браке более 60 лет, таких «бриллиантовых» пар у Приморье - пять. Также в крае 13 пар «золотых» юбиляров, проживших в браке более 50 лет. Есть в Приморье и три «изумрудные» пары – в браке более 40 лет. Еще три «рубиновые» пары – вместе более 30 лет.

Самой «солидной» в этом списке в 2018 году стала супружеская пара, проживающая в Дальнегорске, стаж совместной жизни – 65 лет. Супруги воспитали троих детей и в настоящее время помогают в воспитании пяти внуков и трех правнуков.

Всего будет вручено 75 памятных медалей.

Также в крае пройдут театрализованный праздник «Под покровом Петра и Февронии», «Парад новобрачных пар», «Парад семей с детьми», «Парад колясок», концертно-игровые и познавательно-игровые программы, чествование новорожденных, торжественные обряды имянаречения.

В этом году вновь проведут праздничную программу «Не нужен клад, когда в семье лад» в отделении «Семь-Я» во Владивостоке на Сипягина, 15. Гостей праздника ожидает много интересных и приятных сюрпризов, полезных мастер-классов и веселых игр.

Кроме того, в Приморье выберут "Семью года". В конкурсную комиссию поступили 24 заявки на участие в четырех номинациях. Четверо претендовали на победу в номинации «Семья – хранитель традиций», еще пять в номинации «Сельская семья». Семь конкурсантов номинировались как молодые семьи. Восемь – как многодетные. В итоге названы четыре семьи, победившие в краевом этапе. У каждой из них есть шанс дойти до финала конкурса и стать «главной» семьей Приморья на федеральном уровне. Участвовать в конкурсе могут любые российские семьи. Важно, чтобы супруги находились в браке. Критерии отбора зависят от номинаций. Но есть объединяющий фактор: в семье, участвующей в конкурсе, созданы условия для гармоничного развития каждого. Дети воспитываются в любви и согласии, а взрослые являются для своих земляков примером ответственного родительства.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]