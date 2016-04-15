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Показатель младенческой смертности снизился в Приморье

Показатель младенческой смертности снизился в Приморье

Фото: ProUfu

По данным департамента здравоохранения, по итогам первого полугодия отмечается снижение детской смертности. Этот показатель на 11,2% меньше, чем в аналогичном периоде 2017 года.

Ниже среднероссийских и дальневосточных и показатели младенческой смертности.

За шесть месяцев 2018 года показатель младенческой смертности в Приморье снизился на 24,6% – с 6,1 до 4,6 промилле. В Российской Федерации отмечено снижение на 3,8% с 5,3 до 5,1, в ДФО – на 24,2% с 6,2 до 4,7 промилле, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Специалисты системы здравоохранения считают, что этому способствует укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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