Дать вторую жизнь уникальному приморскому объекту — Владивостокской крепости — решили городские власти. Лично курируют этот вопрос депутаты Думы краевой столицы. Напомним, большая часть объектов крепости была передана в муниципальную собственность в 2015 году. Многие из них находились долгие годы без охраны и сильно пострадали от вандалов. С чего начнется восстановление?

Мария Ежевская, корреспондент: «Они — звенья одной цепи. Батареи, форты, крепости Владивостока в свое время сделали столицу Приморья грозным дальневосточным форпостом. Однако сейчас оборонительные сооружения приходят в упадок. Былого военного лоска на многих объектах не осталось».

Уникальные исторические объекты дожили до сегодняшних дней благодаря энтузиастам, среди них и Виталий Касько. Его прадед в первые годы XX века строил форт Поспелова, спустя столетие внук восстанавливает и следит за ним.

Виталий Касько, председатель сообщества независимых экскурсоводов Владивостока: «У меня есть возможность приезжать, я сейчас в отпуске. Я сейчас восстанавливаю стрелковый капонир. Конечно, ремонт требуется. Требуется приложить усилия».

А это Новосильцевская батарея. Ее реконструировали к саммиту АТЭС-2012. Она встречает всех гостей острова Русский. Это излюбленное место туристов. Но их пребывание оставило и неприятный след.

За очистку этих объектов возьмется студотряд. Привлечь активистов — решение депутатов Думы Владивостока.

Андрей Брик, председатель Думы города Владивостока: «На следующей неделе он приступает к работам на форте Суворова. Для нас это очень важно. Надеемся, что эту инициативу владивостокцы подхватят, будут вместе с нами выходить на субботники и своим внукам, детям рассказывать, что такое Владивостокская крепость».

Валерий Калюжный, член общественного совета при Думе Владивостока: «Эта крепость уникальна в мировом масштабе, аналогов нет. И в связи с этим хочу обратиться к жителям, давайте сохраним совместно эти объекты культурного, исторического и туристического наследия».

Меняться кардинально оборонительные сооружения будут поэтапно. Объектов Владивостокской крепости немало — более сотни.

Виталий Веркиенко, глава Владивостока: «Мы внесли проект развития Владивостокской крепости в программу развития Приморского края до 2024г. Сейчас вместе с Центром стратегических разработок планируем разработать концепцию, которая позволит включиться в федеральные целевые программы. Но часть объектов можно ввести в эксплуатацию уже в ближайшее время».

Владивосток манит путешественников своим колоритом. И прогулка по фортам — приморский эксклюзив. Ведь подобных объектов во всем мире единицы. И обновленная Владивостокская крепость обязательно станет местом притяжения для сотней туристов.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]