После дождя на Золотом мосту вновь появились ямы
Автолюбители Владивостока жалуются на состояние дорожного полотна на Золотом мосту Владивостока.
После дождя 2 июля на средней полосе дороги со стороны центра на Чуркин появились выбоины и неровности. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, наибольшие неудобства автомобилистам доставляют две глубокие ямы, в которые водители стараются не угодить колесами.
За состоянием Золотого моста следит компания ОАО «Спец СУ». Представители подрядной организации рассказали, что в последний раз дорожный ремонт на объекте делали осенью прошлого года.
В департаменте транспорта и дорожного хозяйства сообщили, что залатать ямы можно будет, только когда установится нормальная погода.
То же самое касается и дорожной разметки. Ее будут наносить в ближайшее время, когда позволит погода.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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