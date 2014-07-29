После дождя на Золотом мосту вновь появились ямы

Автолюбители Владивостока жалуются на состояние дорожного полотна на Золотом мосту Владивостока.

После дождя 2 июля на средней полосе дороги со стороны центра на Чуркин появились выбоины и неровности. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, наибольшие неудобства автомобилистам доставляют две глубокие ямы, в которые водители стараются не угодить колесами.

За состоянием Золотого моста следит компания ОАО «Спец СУ». Представители подрядной организации рассказали, что в последний раз дорожный ремонт на объекте делали осенью прошлого года.

В департаменте транспорта и дорожного хозяйства сообщили, что залатать ямы можно будет, только когда установится нормальная погода.

То же самое касается и дорожной разметки. Ее будут наносить в ближайшее время, когда позволит погода.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]