На Дальнем Востоке планируют развивать круизный туризм

Законопроект, направленный на развитие круизного туризма в Арктической зоне России и на Дальнем Востоке, был рассмотрен на заседании Правительства. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Минвостокразвития.

Как отметил председатель правительства Дмитрий Медведев, законопроект содержит «целый ряд новелл». «Прежде всего они касаются портов и населённых пунктов, в которых иностранным туристическим судам разрешается принимать на борт и высаживать на берег пассажиров-туристов. В этих местах существуют особые ограничения. Мы специально этим вопросом занимались», – отметил он.

В законопроекте уточняется, такие круизные суда могут пополнять припасы в наших портах. Ещё один вопрос касается Северного морского пути. «Мы достаточно долго его обсуждали. Чтобы развитие этого большого и перспективного проекта шло динамичнее, принято решение расширить полномочия «Росатома», чтобы сосредоточить в его руках целый ряд ключевых компетенций», – сказал премьер.

Предполагается, что в рамках проекта развития Северного морского пути главным распорядителем бюджетных денег и одновременно администратором доходов государства станет «Росатом». Госкорпорация будет готовить предложения по государственной политике и де-факто станет «единым окном» для потенциальных инвесторов и перевозчиков.

«При этом мы сохраним принцип «двух ключей», по которому «Росатом» и Минтранс будут согласовывать позиции. Утверждать планы развития инфраструктуры будет министерство, готовить будет государственная корпорация. Разрешение на прохождение судов также будет выдаваться в Минтрансе, но по согласованию с «Росатомом». Эти вопросы достаточно долго обсуждались. Надеюсь, что это в целом поможет осваивать все эти возможности гораздо более успешно», – уточнил Дмитрий Медведев.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]