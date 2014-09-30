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В Пожарском районе перед судом предстанут шестеро наркодилеров

В Пожарском районе перед судом предстанут шестеро наркодилеров

Фото: TheQuestion

Прокурором Пожарского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению членов организованной преступной группы, занимавшихся культивированием наркотикосодержащих растений, сбором и хранением наркотических средств, а также содержавшей притон для употребления наркотиков. Шестерым членам преступной группы, в зависимости от ролей, предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 228, пп. «а,в» ч. 2 ст. 231 и ч. 3 ст. 232 Уголовного кодекса Российской Федерации.

По версии следствия, в период с января по сентябрь 2017 года, житель одного из поселений Пожарского района организовал преступную группу, куда вовлек еще пятерых участников, совместно с которыми осуществил в лесном массиве посев растений конопли. Действуя согласно распределенным руководителем преступной группы ролям, участники осуществляли уход и охрану посевов от посторонних, затем заготовили наркотическое средство – марихуану из выращенной конопли в количестве более 15 кг.

Для употребления наркотических средств, в том числе другими наркозависимыми лицами из числа жителей и гостей Пожарского района, в одной и квартир членов преступной группы организован и в период с января по ноябрь 2017 года функционировал притон, деятельность которого пресечена сотрудниками полиции.

В результате следственных и оперативно-розыскных мероприятий из незаконного оборота изъято более 2 тыс. растений конопли, а также свыше 16 кг марихуаны и масла каннабиса, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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