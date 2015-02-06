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Во Владивостоке осужден вымогатель и грабитель

Во Владивостоке осужден вымогатель и грабитель

Фото: ptel.cz

Первомайским районным судом рассмотрено уголовное дело по обвинению местного жителя, который признан виновным и осужден за совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 163 УК РФ (вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества, совершенное под угрозой применения насилия), п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья).

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру, ранее дважды судимый за совершение корыстных преступлений к условной мере наказания злоумышленник систематически вымогал деньги и личное имущество у потерпевшего, а также открыто похитил мобильный телефон, причинив ущерб на общую сумму более 24 тыс. рублей. В ходе совершения преступлений обвиняемый угрожал потерпевшему, а также применял физическое насилие. 

Такой способ обогащения фигурант реализовывал с августа по ноябрь 2017 года. Потерпевший обратился в правоохранительные органы.

Суд, признав подсудимого виновным в совершении указанных преступлений, назначил ему наказание в виде 5 лет исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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