Во Владивостоке осужден вымогатель и грабитель
Первомайским районным судом рассмотрено уголовное дело по обвинению местного жителя, который признан виновным и осужден за совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 163 УК РФ (вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества, совершенное под угрозой применения насилия), п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья).
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру, ранее дважды судимый за совершение корыстных преступлений к условной мере наказания злоумышленник систематически вымогал деньги и личное имущество у потерпевшего, а также открыто похитил мобильный телефон, причинив ущерб на общую сумму более 24 тыс. рублей. В ходе совершения преступлений обвиняемый угрожал потерпевшему, а также применял физическое насилие.
Такой способ обогащения фигурант реализовывал с августа по ноябрь 2017 года. Потерпевший обратился в правоохранительные органы.
Суд, признав подсудимого виновным в совершении указанных преступлений, назначил ему наказание в виде 5 лет исправительной колонии общего режима.
Приговор в законную силу не вступил.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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