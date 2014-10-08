Новости Общество

QR Код этой страницы
Сегодня, 11:07
  0

Переехавшим в села Приморья медикам выплатят до 1 миллиона рублей

Переехавшим в села Приморья медикам выплатят до 1 миллиона рублей

В Приморском крае продолжается прием заявок на участие в программах «Земский доктор» и «Земский фельдшер». В этом году регион готов принять и трудоустроить в рамках этих программ 53 врача и 38 фельдшеров. Как сообщили в администрации края, докторам, которые переедут в населенные пункты Приморья, численностью менее 50 тысяч человек, выплатят по 1 миллиону подъемных. По 500 тысяч рублей смогут получить и фельдшеры, пожелавшие работать в селах и деревнях края. Кроме того, в ряде муниципальных образований врачам и средним медработникам власти предоставляют служебное жилье.

На единую компенсационную выплату (ЕКВ) может претендовать специалист, который трудоустраивается на должность, предусмотренную программным реестром. И если у него отсутствуют неисполненные обязательства по целевому договору. Новых специалистов ждут почти в каждом муниципальном образовании края. С полным списком территорий, где готовы трудоустроить врачей и фельдшеров, потенциальные заявители могут ознакомиться на сайте департамента здравоохранения в разделе “Медицинские кадры”. Здесь же размещен и «Программный реестр должностей».

В прошлом году участниками программы стали 63 врача. За шесть лет в села Приморья приехали работать 306 специалистов.

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря