Переехавшим в села Приморья медикам выплатят до 1 миллиона рублей

В Приморском крае продолжается прием заявок на участие в программах «Земский доктор» и «Земский фельдшер». В этом году регион готов принять и трудоустроить в рамках этих программ 53 врача и 38 фельдшеров. Как сообщили в администрации края, докторам, которые переедут в населенные пункты Приморья, численностью менее 50 тысяч человек, выплатят по 1 миллиону подъемных. По 500 тысяч рублей смогут получить и фельдшеры, пожелавшие работать в селах и деревнях края. Кроме того, в ряде муниципальных образований врачам и средним медработникам власти предоставляют служебное жилье.

На единую компенсационную выплату (ЕКВ) может претендовать специалист, который трудоустраивается на должность, предусмотренную программным реестром. И если у него отсутствуют неисполненные обязательства по целевому договору. Новых специалистов ждут почти в каждом муниципальном образовании края. С полным списком территорий, где готовы трудоустроить врачей и фельдшеров, потенциальные заявители могут ознакомиться на сайте департамента здравоохранения в разделе “Медицинские кадры”. Здесь же размещен и «Программный реестр должностей».

В прошлом году участниками программы стали 63 врача. За шесть лет в села Приморья приехали работать 306 специалистов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]