В крае выросли доходы бюджета и средняя зарплата приморцев

Увеличение доходов бюджета Приморского края по поступившим налогам зафиксировано в размере 1,367 миллиарда рублей. Из этой суммы большая часть – 877 миллионов рублей – поступления от налога на доходы физических лиц.

Как отметили в администрации края, рост поступлений от НДФЛ в крае означает, что растет размер зарплаты в целом по экономике региона. Средняя зарплата за январь-апрель в Приморье составила 39 491,3 рубля.

С начала года сумма доходов бюджета Приморья увеличилась более чем на 4 миллиарда рублей, в том числе благодаря налоговым и неналоговым поступлениям, а также федеральным дотациям. Это позволило увеличить и расходную часть по ряду социальных статей. В числе статей, на которые увеличено финансирование, – выплата единовременной помощи гражданам, потерявшим имущество в результате сильных дождей, восстановление автомобильных дорог при ликвидации последствий паводков, приобретение модульных конструкций врачебных амбулаторий, обеспечение лекарственными препаратами детей. Также увеличено финансирование на новые награды Приморья за достижения в профессиях, вырос уставной фонд для подготовки к отопительному сезону.

Еще одной важной поправкой в краевой бюджет стало предоставление субсидии на организацию питания обучающихся в краевых профессиональных образовательных учреждениях, проживающих в общежитиях, – более 30 миллионов рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]