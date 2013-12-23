В крае выросли доходы бюджета и средняя зарплата приморцев
Увеличение доходов бюджета Приморского края по поступившим налогам зафиксировано в размере 1,367 миллиарда рублей. Из этой суммы большая часть – 877 миллионов рублей – поступления от налога на доходы физических лиц.
Как отметили в администрации края, рост поступлений от НДФЛ в крае означает, что растет размер зарплаты в целом по экономике региона. Средняя зарплата за январь-апрель в Приморье составила 39 491,3 рубля.
С начала года сумма доходов бюджета Приморья увеличилась более чем на 4 миллиарда рублей, в том числе благодаря налоговым и неналоговым поступлениям, а также федеральным дотациям. Это позволило увеличить и расходную часть по ряду социальных статей. В числе статей, на которые увеличено финансирование, – выплата единовременной помощи гражданам, потерявшим имущество в результате сильных дождей, восстановление автомобильных дорог при ликвидации последствий паводков, приобретение модульных конструкций врачебных амбулаторий, обеспечение лекарственными препаратами детей. Также увеличено финансирование на новые награды Приморья за достижения в профессиях, вырос уставной фонд для подготовки к отопительному сезону.
Еще одной важной поправкой в краевой бюджет стало предоставление субсидии на организацию питания обучающихся в краевых профессиональных образовательных учреждениях, проживающих в общежитиях, – более 30 миллионов рублей.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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