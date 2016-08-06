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Тайфун "Мария" может достичь очень большой силы и вызвать разрушения на своем пути

Тайфун

Фото: "Маглипогода"

Тайфун MARIA сейчас находится в стадии развития и движется на северо-запад со скоростью 15 км/ч.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на частный сайт "Маглипогода.ру", по  данным на 5 июля 22.00 тайфун MARIA (Мария) находился в точке с координатами 14.7° с.ш., 142.6° в.д. Давление в центре вихря составляло 980 гПа. Скорость ветра - примерно 30 м/с, порывы свыше 43 м/с.

Сегодня тайфун MARIA начнет резко набирать силу и будет быстро углубляться. Скорость ветра возрастет завтра до 40 м/с, порывы до 55 м/с. Давление через сутки снизится ниже 965 гПа.

В данный момент тайфун поворачивает на запад, а затем пойдет в сторону северной части острова Тайвань. 11 июля тайфун "Мария" пройдет по северной части острова Тайвань и 12 июля обрушится на побережье Китая между городами Фучжоу и Шанхай. Тайфун Мария может достичь очень большой силы и вызвать разрушения на своем пути!

Автор сайт отмечает, что это его субъективный и пока предварительный прогноз. Возможны изменения в траектории прохождения тайфуна, и если появится хоть какая-то угроза для Приморского края, об этом будет сообщено.

Предварительно и не точно: тайфун Мария Приморскому краю не угрожает! Но есть вероятность трансформации тайфуна в циклон над материком Китая и соединение его с полярным фронтом. Если будет такой вариант развития прослеживаться, то сразу будет сделано предупреждение!

Пока серьезных ухудшений в погоде Приморского края не ожидается.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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