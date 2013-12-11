Путешественник из Санкт-Петербурга добрался на хендбайке до Приморья

Россиянин на своем примере доказывает, что тяжелый недуг – не приговор. Алексей Костюченко преодолевает пусть от Санкт-Петербурга до Владивостока на хендбайке. У 58-летнего путешественника нет кистей рук и ног.

За два года Алексей планировал на своем хендбайке преодолеть расстояние почти 10 тысяч километров. Однако с набранным темпом Костюченко доехал до Приморья за 1,5 года. На днях он добрался до Спасска-Дальнего, и скоро его ждут во Владивостоке.

В прошлом году путешествие почти по этому же маршруту совершил другой инвалид-колясочник Игорь Скикевич.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]