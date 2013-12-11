Новости Общество

QR Код этой страницы
Сегодня, 12:38
  0

Путешественник из Санкт-Петербурга добрался на хендбайке до Приморья

Путешественник из Санкт-Петербурга добрался на хендбайке до Приморья

Фото: pikabu.ru

Россиянин на своем примере доказывает, что тяжелый недуг – не приговор. Алексей Костюченко преодолевает пусть от Санкт-Петербурга до Владивостока на хендбайке. У  58-летнего путешественника нет кистей рук и ног. 

За два года Алексей планировал на своем хендбайке преодолеть расстояние почти 10 тысяч километров. Однако с набранным темпом Костюченко доехал до Приморья за 1,5 года. На днях он добрался до Спасска-Дальнего, и скоро его ждут во Владивостоке.

В прошлом году путешествие почти по этому же маршруту совершил другой инвалид-колясочник Игорь Скикевич.

Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
жизнь приморского телевидения и радио за кадром!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря