Путешественник из Санкт-Петербурга добрался на хендбайке до Приморья
Россиянин на своем примере доказывает, что тяжелый недуг – не приговор. Алексей Костюченко преодолевает пусть от Санкт-Петербурга до Владивостока на хендбайке. У 58-летнего путешественника нет кистей рук и ног.
За два года Алексей планировал на своем хендбайке преодолеть расстояние почти 10 тысяч километров. Однако с набранным темпом Костюченко доехал до Приморья за 1,5 года. На днях он добрался до Спасска-Дальнего, и скоро его ждут во Владивостоке.
В прошлом году путешествие почти по этому же маршруту совершил другой инвалид-колясочник Игорь Скикевич.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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