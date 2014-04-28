Перекусить или покурить в пассажирском автобусе - кому можно, а кому нельзя
Жительница Владивостока отправилась в поселок Заводской на пассажирском автобусе. По дороге она захотела перекусить и достала бутерброд. Однако, водитель запретил ей трапезничать и пригрозил штрафов в 500 рублей, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на #newsbox24tv.
"Здесь вам не ресторан", - произнес водитель.
После этого водитель достал сигарету и закурил. Хотя, согласно ст.6 КоАП "Об ограничении курения табака", в целях снижения вредного воздействия табачного дыма запрещается курение табака на рабочих местах, в городском и пригородном транспорте.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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