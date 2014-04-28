Новости Общество Видео

QR Код этой страницы
Сегодня, 12:58
  0

Перекусить или покурить в пассажирском автобусе - кому можно, а кому нельзя

Фото: Newsbox24.tv

Жительница Владивостока отправилась в поселок Заводской на пассажирском автобусе. По дороге она захотела перекусить и достала бутерброд. Однако, водитель запретил ей трапезничать и пригрозил штрафов в 500 рублей, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на #newsbox24tv.

"Здесь вам не ресторан", - произнес водитель.

После этого водитель достал сигарету и закурил. Хотя, согласно ст.6 КоАП "Об ограничении курения табака", в целях снижения вредного воздействия табачного дыма запрещается курение табака на рабочих местах, в городском и пригородном транспорте.

Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
жизнь приморского телевидения и радио за кадром!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря