"Вести: Приморье. Интервью": "Культурный проект" - создание новых достопримечательностей в своем регионе
"Вести: Приморье. Интервью" с президентом фонда "Живая классика" Мариной Смирновой.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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