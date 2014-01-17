Новости Видео Анонс

QR Код этой страницы
Сегодня, 14:27
  0

75 супружеских пар Приморья получат медали "За любовь и верность"

75 приморским парам вручат медали «За любовь и верность». Чествовать юбиляров, сумевших сохранить преданность друг к другу, будут в краевых отделах ЗАГСа. Самой «солидной» в списке в этом году стала пара из Дальнегорска. Супруги вместе идут по жизни вот уже 65 лет. Воспитали троих детей, а сейчас помогают растить пятерых внуков и трёх правнуков. О других достижениях и проблемах расскажет директор департамента ЗАГС Приморского края Ольга Андросова, смотрите сегодня, 6 июля, в 19.30 на канале «Россия 24. Приморье», а также на в воскресенье на телеканале «Восток 24».

Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
жизнь приморского телевидения и радио за кадром!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря