75 супружеских пар Приморья получат медали "За любовь и верность"
75 приморским парам вручат медали «За любовь и верность». Чествовать юбиляров, сумевших сохранить преданность друг к другу, будут в краевых отделах ЗАГСа. Самой «солидной» в списке в этом году стала пара из Дальнегорска. Супруги вместе идут по жизни вот уже 65 лет. Воспитали троих детей, а сейчас помогают растить пятерых внуков и трёх правнуков. О других достижениях и проблемах расскажет директор департамента ЗАГС Приморского края Ольга Андросова, смотрите сегодня, 6 июля, в 19.30 на канале «Россия 24. Приморье», а также на в воскресенье на телеканале «Восток 24».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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