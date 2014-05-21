Уникальная природа крупным планом - во Владивостоке открылась выставка Игоря Крюкова
Уникальная природа Приморья — крупным планом. В Новой галерее во Владивостоке на Семеновской открылась выставка Игоря Крюкова, известного фотографа и издателя.
В этом году исполнилось 10 лет его знаменитому альбому «От Самарги до Тумангана», который стал визитной карточкой Приморского края. Зритель увидит заповедные острова и горы Сихоте-Алиня, клыки тигра и редкую птицу колпицу с птенцами.
Фотоохота Игоря Крюкова — это целая эпопея со своими секретами и приключениями. Чтобы снять леопарда с детенышем, ему пришлось пять дней ждать в палатке, и это при двадцатиградусном морозе!
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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