Уникальная природа крупным планом - во Владивостоке открылась выставка Игоря Крюкова

Уникальная природа Приморья — крупным планом. В Новой галерее во Владивостоке на Семеновской открылась выставка Игоря Крюкова, известного фотографа и издателя.

В этом году исполнилось 10 лет его знаменитому альбому «От Самарги до Тумангана», который стал визитной карточкой Приморского края. Зритель увидит заповедные острова и горы Сихоте-Алиня, клыки тигра и редкую птицу колпицу с птенцами.

Фотоохота Игоря Крюкова — это целая эпопея со своими секретами и приключениями. Чтобы снять леопарда с детенышем, ему пришлось пять дней ждать в палатке, и это при двадцатиградусном морозе!

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]