Дополнительные средства направили на восстановление дорог в Приморье

Финансирование дорожной отрасли Приморского края увеличено на 1,4 миллиарда рублей. Внесение поправок в краевой бюджет на 2018 год, предусматривающих увеличение социальных расходов, одобрено в трех чтениях.

Как сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, дополнительно 178 миллионов рублей направят на содержание краевых и межмуниципальных дорог. Таким образом, на это израсходуют 2,7 миллиарда рублей. В этом году планируется отремонтировать 123 километра автодорог общего пользования регионального значения за счет средств краевого бюджета. Работы по содержанию 7,5 тысяч километров краевых дорог ведутся круглогодично.

На основании поступивших заявок и предложений депутатов краевого собрания в муниципальные бюджеты добавят 82 миллиона рублей на проектирование и строительство подъездных автомобильных дорог к земельным участкам многодетных семей, молодым семьям и гражданам, имеющих двоих детей. Всего на эту статью предусмотрено 130 миллионов рублей.

На устранение последствий тайфуна «Лайонрок» 2016 года и паводка 2017 года из федерального бюджета направят 943 миллиона рублей: из них 877 миллионов на ремонт краевых дорог и мостов и 65 миллионов – на ремонт муниципальных дорог в виде субсидий.

Также в этом году из бюджета Приморского края дополнительно добавят 164 миллиона рублей на субсидии муниципальным образованиям на ремонт дорог в населенных пунктах. Общая сумма составит 436 миллионов рублей. Дополнительно 31 миллион рублей направят в районы края на ремонт дворов и подъездам к домам. Общая сумма по этой статье составит 125 миллионов рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]