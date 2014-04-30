Дополнительные средства направили на восстановление дорог в Приморье
Финансирование дорожной отрасли Приморского края увеличено на 1,4 миллиарда рублей. Внесение поправок в краевой бюджет на 2018 год, предусматривающих увеличение социальных расходов, одобрено в трех чтениях.
Как сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, дополнительно 178 миллионов рублей направят на содержание краевых и межмуниципальных дорог. Таким образом, на это израсходуют 2,7 миллиарда рублей. В этом году планируется отремонтировать 123 километра автодорог общего пользования регионального значения за счет средств краевого бюджета. Работы по содержанию 7,5 тысяч километров краевых дорог ведутся круглогодично.
На основании поступивших заявок и предложений депутатов краевого собрания в муниципальные бюджеты добавят 82 миллиона рублей на проектирование и строительство подъездных автомобильных дорог к земельным участкам многодетных семей, молодым семьям и гражданам, имеющих двоих детей. Всего на эту статью предусмотрено 130 миллионов рублей.
На устранение последствий тайфуна «Лайонрок» 2016 года и паводка 2017 года из федерального бюджета направят 943 миллиона рублей: из них 877 миллионов на ремонт краевых дорог и мостов и 65 миллионов – на ремонт муниципальных дорог в виде субсидий.
Также в этом году из бюджета Приморского края дополнительно добавят 164 миллиона рублей на субсидии муниципальным образованиям на ремонт дорог в населенных пунктах. Общая сумма составит 436 миллионов рублей. Дополнительно 31 миллион рублей направят в районы края на ремонт дворов и подъездам к домам. Общая сумма по этой статье составит 125 миллионов рублей.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
20.03.2015 В этом году в Приморье отремонтируют 321 километр автодорог
-
28.06.2017 Почти 600 миллионов рублей из краевого бюджета направят в Приморье на ремонт дорог
-
07.05.2014 В Приморье построят и реконструируют более 365 километров дорог
-
25.03.2015 На дорожные работы в Приморье израсходовали 7,5 миллиардов рублей
-
05.04.2016 Более 8 миллиардов рублей направят на развитие дорожной сети Приморья в 2016 году
-
30.04.2014 Дополнительные средства краевого бюджета направят в муниципалитеты
Добавить комментарий