Анонс на 7 июля

7 июля во Владивостоке с 9.00 до 17.00 на центральной площади пройдет общегородская продовольственная ярмарка.

7 июля во Владивостоке с 11.00 до 16.00 в парке Минного городка состоится благотворительная выставка-раздача котят и кошек

7 июля во Владивостоке на полигоне Горностай пройдет военно-спортивная игра «Гонка героев.

7 июля во Владивостоке в бухте Новик на острове Русский состоится XV Международная регата «Кубок Губернатора Приморского края по гребле на лодках «дракон».

7 июля п. Тавричанка, строение 2 (ул. Радиостанция, 2). Первый этап открытого Кубка Приморского края по стендовой стрельбе, упражнение СПК-2. Открытие в 11.00.

7 июля с. Новопокровка (Красноармейский р-н). Открытый турнир по футболу памяти Ю. Дземина. Начало в 10.00.

7 июля г. Находка, с/к «Спартак». Открытый парный турнир Находкинского городского округа по бадминтону «Находкинский волан - 2018». Начало в 09.00.

7-8 июля г. Спасск-Дальний, аэродром «Степное». Приморский фестиваль авиамодельного спорта в классе радиоуправляемых моделей. Открытие 7 июля в 10.00.

7-8 июля Приморский край. Чемпионат Приморского края по радиосвязи УКВ «Полевой день – 2018».

7-10 июля г. Владивосток, Хасанский р-н. Пятый международный пешеходный Марш мира «Россия – Азия».

7 июля – Международный день кооперативов.

7 июля – Международный день Днепра.

7 июля – Иван Купала.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]