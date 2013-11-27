Новости Спорт

QR Код этой страницы
Сегодня, 15:27
  0

Департамент спорта Приморья возглавил «отличник физкультуры»

Департамент спорта Приморья возглавил «отличник физкультуры»

Новым директором департамента физической культуры и спорта Приморского края назначен Семен Экшенгер. Как сообщили в администрации края, новый руководитель департамента приступил к своим обязанностям в пятницу, 6 июля.

Семен Дмитриевич Экшенгер родился 17 июля 1976 года в Хабаровске.

В 1997 году окончил Хабаровский государственный институт физической культуры по специальности «Физическая культура и спорт», в 2005 году – Дальневосточную академию государственной службы по специальности «Менеджер».

Начал трудовой путь с работы на кафедре спортивных игр Хабаровского государственного института физической культуры. С 1999 по 2014 год занимался развитием спорта и молодежной политики в администрации Хабаровска, Правительстве Хабаровского края.

С 2014 по 2015 годы руководил Хабаровским краевым центром развития хоккея с мячом, являлся исполнительным директором XXXV Чемпионата мира по хоккею с мячом 2015 года в Хабаровске.

С 2015 по 2016 годы – первый заместитель генерального директора Всероссийского детского центра «Океан». С 2016 года – заместитель министра образования и науки Хабаровского края.

С 2011 по 2013 годы под руководством и при участии Семена Экшенгера на высоком организационном уровне проведены крупные спортивные мероприятия, в том числе эстафета огня Всемирной летней Универсиады 2013 года в Казани, эстафеты огня XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр  2014 года в Сочи, чемпионаты России по самбо, боксу, внедрен всероссийский проект «Самбо в школу».

За период работы в органах власти Семеном Экшенгером была проведена работа по совершенствованию нормативной правовой базы, позволившая увеличить господдержку спортсменов, тренеров, работников физкультуры и спорта.

Семен Экшенгер неоднократно повышал квалификацию в Российской академии государственной службы при Президенте РФ и других вузах. Имеет краевые награды, нагрудный знак «Отличник физической культуры и спорта».

Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
жизнь приморского телевидения и радио за кадром!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря