Департамент спорта Приморья возглавил «отличник физкультуры»

Новым директором департамента физической культуры и спорта Приморского края назначен Семен Экшенгер. Как сообщили в администрации края, новый руководитель департамента приступил к своим обязанностям в пятницу, 6 июля.

Семен Дмитриевич Экшенгер родился 17 июля 1976 года в Хабаровске.

В 1997 году окончил Хабаровский государственный институт физической культуры по специальности «Физическая культура и спорт», в 2005 году – Дальневосточную академию государственной службы по специальности «Менеджер».

Начал трудовой путь с работы на кафедре спортивных игр Хабаровского государственного института физической культуры. С 1999 по 2014 год занимался развитием спорта и молодежной политики в администрации Хабаровска, Правительстве Хабаровского края.

С 2014 по 2015 годы руководил Хабаровским краевым центром развития хоккея с мячом, являлся исполнительным директором XXXV Чемпионата мира по хоккею с мячом 2015 года в Хабаровске.

С 2015 по 2016 годы – первый заместитель генерального директора Всероссийского детского центра «Океан». С 2016 года – заместитель министра образования и науки Хабаровского края.

С 2011 по 2013 годы под руководством и при участии Семена Экшенгера на высоком организационном уровне проведены крупные спортивные мероприятия, в том числе эстафета огня Всемирной летней Универсиады 2013 года в Казани, эстафеты огня XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи, чемпионаты России по самбо, боксу, внедрен всероссийский проект «Самбо в школу».

За период работы в органах власти Семеном Экшенгером была проведена работа по совершенствованию нормативной правовой базы, позволившая увеличить господдержку спортсменов, тренеров, работников физкультуры и спорта.

Семен Экшенгер неоднократно повышал квалификацию в Российской академии государственной службы при Президенте РФ и других вузах. Имеет краевые награды, нагрудный знак «Отличник физической культуры и спорта».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]