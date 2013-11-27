Департамент спорта Приморья возглавил «отличник физкультуры»
Новым директором департамента физической культуры и спорта Приморского края назначен Семен Экшенгер. Как сообщили в администрации края, новый руководитель департамента приступил к своим обязанностям в пятницу, 6 июля.
Семен Дмитриевич Экшенгер родился 17 июля 1976 года в Хабаровске.
В 1997 году окончил Хабаровский государственный институт физической культуры по специальности «Физическая культура и спорт», в 2005 году – Дальневосточную академию государственной службы по специальности «Менеджер».
Начал трудовой путь с работы на кафедре спортивных игр Хабаровского государственного института физической культуры. С 1999 по 2014 год занимался развитием спорта и молодежной политики в администрации Хабаровска, Правительстве Хабаровского края.
С 2014 по 2015 годы руководил Хабаровским краевым центром развития хоккея с мячом, являлся исполнительным директором XXXV Чемпионата мира по хоккею с мячом 2015 года в Хабаровске.
С 2015 по 2016 годы – первый заместитель генерального директора Всероссийского детского центра «Океан». С 2016 года – заместитель министра образования и науки Хабаровского края.
С 2011 по 2013 годы под руководством и при участии Семена Экшенгера на высоком организационном уровне проведены крупные спортивные мероприятия, в том числе эстафета огня Всемирной летней Универсиады 2013 года в Казани, эстафеты огня XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи, чемпионаты России по самбо, боксу, внедрен всероссийский проект «Самбо в школу».
За период работы в органах власти Семеном Экшенгером была проведена работа по совершенствованию нормативной правовой базы, позволившая увеличить господдержку спортсменов, тренеров, работников физкультуры и спорта.
Семен Экшенгер неоднократно повышал квалификацию в Российской академии государственной службы при Президенте РФ и других вузах. Имеет краевые награды, нагрудный знак «Отличник физической культуры и спорта».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
14.01.2015 Интервью с директором департамента физической культуры и спорта Приморского края Жаном Кузнецовым
-
19.12.2016 Назначен новый директор департамента культуры Приморского края
-
27.11.2013 Владимир Миклушевский вручил награду «За заслуги в развитии физической культуры и спорта» Жану Кузнецову
-
03.04.2015 Эксперты приморского спорта одобрили план внедрения норм ГТО
-
28.05.2014 В Приморье предлагают снизить налог на имущество для учреждений спорта
-
23.11.2015 Владимир Миклушевский провел кадровые перестановки в Администрации Приморья
Добавить комментарий