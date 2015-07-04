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Анонс на 8 июля

8 июля во Владивостоке отметят День рыбака. В 14.00 на Спортивной набережной начнется праздничный семичасовой концерт. Также здесь  можно будет отведать праздничное угощение – всем пришедшим раздадут тысячу порций наваристой ухи.

8 июля г. Владивосток, картодром «Змеинка» (ул. Босфора, 3).Третий этап любительских соревнований по автогонкам «Змеинка Тайм Атак». Начало в 10.00.

8 июля – Всероссийский день семьи, любви и верности.

8 июля – День российской почты.

8 июля – День действий против рыбной ловли в России.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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