Анонс на 8 июля

8 июля во Владивостоке отметят День рыбака. В 14.00 на Спортивной набережной начнется праздничный семичасовой концерт. Также здесь можно будет отведать праздничное угощение – всем пришедшим раздадут тысячу порций наваристой ухи.

8 июля г. Владивосток, картодром «Змеинка» (ул. Босфора, 3).Третий этап любительских соревнований по автогонкам «Змеинка Тайм Атак». Начало в 10.00.

8 июля – Всероссийский день семьи, любви и верности.

8 июля – День российской почты.

8 июля – День действий против рыбной ловли в России.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]