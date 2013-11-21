Во Владивостоке при столкновении с Mazda CX-5 микрогрузовик врезался в виадук
В пятницу, 6 июля, около 13.20 в районе остановки «Академическая» (100-летия Владивостока, 157д) во Владивостоке столкнулись микрогрузовик Toyota Dyna и кроссовер Mazda CX-5. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru.
Водитель Toyota Dyna двигался со стороны Седанки в направлении «Зари». Со слов мужчины, он ехал по правому ряду, когда внезапно с левой стороны к жилым домам на Академгородке начал поворачивать CX-5. Водитель микрогрузовика нажал на тормоз и выкрутил руль вправо, но столкновения избежать не удалось.
Dyna ударила CX-5 в заднюю часть, после этого микрогрузовик врезался в надземный пешеходный переход. Mazda от удара развернуло и отбросило на тротуар.
Установить виновника аварии предстоит сотрудникам ГИБДД. В ДТП никто не пострадал.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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