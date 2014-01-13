– Какой мусор можно выбрасывать в придомовые контейнеры?

В одном из дворов на улице Уткинской во Владивостоке образовалась стихийная свалка: здесь груда строительного мусора и отработанных покрышек. Ситуация усугубляется состоянием мусорных баков, наполненных коммунальными отходами. Одни собственники жалуются на состояние придомовой территории в социальных сетях, другие пытаются поймать нарушителей за руку, но успехом ни то, ни другое не заканчивается. Эксперты в сфере жилищно-коммунального хозяйства подробно рассказали, что делать, чтобы дворы оставались уютными, чистыми и красивыми, и о том, кто и за вывоз какого мусора ответственен.

О грамотной утилизации строительного мусора

Комментирует эксперт школы жилищного просвещения «Управдом» Роман Ершов.

– Строительный мусор нельзя выбрасывать в обычный уличный контейнер или мусоропровод. Оставить строительный мусор на площадке и уйти – вот как поступает большинство жильцов многоквартирных домов, а такие действия запрещены статьей 8.1. КоАП РФ.

В соответствии с постановлением Правительства РФ № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», управляющая компания или ТСН/ЖСК обязаны обеспечить своевременный вывоз твердых бытовых отходом. Строительный мусор относится к категории крупногабаритного мусора (КГМ) – это не ТБО. Иными словами, все отходы, которые образуются в ходе ремонтно-строительных работ, называются строительным мусором и подлежат только специализированному вывозу и утилизации.

Строительный мусор обязаны вывозить сами собственники. Его нельзя выбрасывать в мусорные баки, предназначенные для обычного бытового мусора. В рамках жилищного законодательства это категорически запрещено, за нарушение предусмотрены серьезные штрафы и взыскания.

- Почему плохим решением будет попытка подбросить тяжелые мешки или крупногабаритные обломки в контейнеры для бытового мусора? Какие штрафы предусмотрены за это?

– Нарушение этого запрета грозит штрафом до 2 тысяч рублей для частных лиц, до 5 тысяч рублей – для должностных и до 100 тысяч рублей – для организаций. Свалка строительных отходов в неположенном месте (возле водоемов, лесов, вдоль дорог) карается еще серьезнее: штраф для должностных лиц и организаций составляет до 30 тысяч и 200 тысяч рублей соответственно. Штрафы выписывают административно-территориальные комиссии Владивостока. Бытовой мусор вывозят специальные машины, не рассчитанные на перевозку строительного мусора.

- Куда везти строительный мусор во Владивостоке?

– Первый вариант – вывезти строительный мусор самостоятельно. Необходимо собрать его в мешки (для этого вида отходов самые удобные – полипропиленовые) и отвезти на промышленную площадку МУПВ «Спецзавод № 1». Располагается она по адресу улица Холмистая, 1 и работает ежедневно без перерывов на обед с 8:00 до 19:30. При этом за сдачу мусора предстоит заплатить: стоимость за 1 тонну сданного строительного мусора составляет 607,53 рублей. Расчет производится на месте.

Второй вариант - заказать и оплатить машину для вывоза строительного мусора. В Интернете представлен большой перечень таких организаций.

Третий вариант - если ремонт делает строительная компания, то можно заключить с ней договор по вывозу мусора (будет расцениваться, как дополнительная услуга).

Таким образом, организация вывоза строительного мусора - обязанность гражданина, который проводит ремонт в своей квартире.

- Куда девать строительный мусор, если человек живет в частном доме?

– Организовать вывоз и утилизацию через специализированную организацию, за самовольно организованную свалки законом предусмотрена административная ответственность.

О твердых коммунальных (бытовых) отходах

– Какой мусор можно выбрасывать в придомовые контейнеры?

– Обычные мусорные контейнеры предназначены для сбора бытовых отходов, которые образуются в результате нашей повседневной жизни. Это пищевые отходы, макулатура, стекло, одежда, обувь, дерево, пластик. Строго запрещено выбрасывать строительные отходы: битый кирпич, отходы бетона, отходы от сноса стен, разборки крыш, опор и оснований, железобетона и другие отходы ремонта и реконструкции. Нельзя складировать в контейнер старые запчасти автомобилей и покрышки, краски, лаки. Бытовую и электронную технику, которая отслужила хозяевам, забирают специальные бригады для дальнейшей утилизации. Весь этот мусор относится к категории крупногабаритного.

– Какие шаги следует предпринять собственникам, если мусорные баки у дома переполнены?

– В случае если управляющая компания оказывает некачественную услугу по вывозу мусора или не оказывает вовсе, и мусорные баки постоянно переполнены, необходимо уведомить диспетчерскую службу УК и зафиксировать время, номер обращения и Ф.И.О. его принявшего.

Также необходимо подать письменное обращение в управляющую компанию о факте неоказания или оказания некачественной услуги.

Если неоказание или оказание некачественной услуги по вывозу мусора имеет постоянный характер, а не разовый сбой (например, машина сломалась или не смогла подъехать из-за непогоды), необходимо письменно уведомить об этом УК и пригласить на составление соответствующего акта о неоказании или оказании некачественной услуги с последующим требованием перерасчета.

В случае систематического нарушения правил вывоза мусора имеет смысл обращаться в контролирующие органы, а именно – в Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю и Государственную жилищную инспекцию. Обращение должно быть письменным с приложением подтверждающих документов.

К слову, вывоз мусора – эта услуга посильна управляющим компаниями. В среднем вывоз мусора стоит 185-210 рублей за контейнер, вывоз крупногабаритного мусора – 450-550 руб. за куб. м. Мусоровывозящих компаний в городе достаточно много.

- Что делать собственникам, у которых не заключен договор с управляющей компанией?

– Если говорить о частном секторе или многоквартирных домах, у которых нет УК или ТСН, для них самый лучший способ – выбрать непосредственный способ управления. На общем собрании выбрать уполномоченного представителя и мусоровывозящую компанию (ее можно легко найти в Интернете), определить место сбора ТБО и ответственного за санитарное содержание места сбора ТБО и КГМ. Но основная проблема в данном варианте – сбор оплаты за вывоз мусора. Поэтому все же лучший вариант для них – заключить договор с управляющей компанией, которая и должна будет в рамках постановления Правительства № 290 решать вопрос с вывозом мусора.

В настоящее время во Владивостоке работают 100 управляющих компаний.

– Куда девать мусор после пикника? Допустим, на пляже.

– На всех оборудованных пляжах должны быть мусорные контейнеры и ответственные за вывоз мусора люди и организации. Если пляж или место отдыха не оборудовано в законном порядке, мусор необходимо забирать с собой и выкинуть в ближайшие оборудованные мусорные контейнеры. За выброс мусора в месте пикника (не оборудованном) предусмотрен штраф согласно все той же статье 8.1 КоАП РФ. Специалисты районных АТУ Владивостока вправе выписывать штраф за административное правонарушение.

О цивилизованной утилизации использованных автомобильных шин

Комментирует Сергей Лазарев, представитель регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Приморском крае.

– Во Владивостоке можно и нужно утилизировать старые покрышки самым безопасным способом. Для начала необходимо отметить, что отработанные автопокрышки являются отходами IV класса опасности и подлежат обязательной утилизации. Если вы не сдали в легальный пункт приема автопокрышек и вас «поймали за руку» специалисты АТУ, вам также грозит штраф за административное правонарушение по ст. 8.2 КоАП РФ. Обязанность каждого жителя нашего города - передавать автопокрышки специализированным организациям через сеть шиномонтажей.

В настоящее время сдать шины можно во Владивостоке (четыре колеса в пределах 200 рублей) в легальных пунктах приема, организованных на шиномонтажных мастерских, а не бросать их в ближайшем лесном массиве. Шины будут переработаны, а не образуют новые несанкционированные свалки.

Цена за прием автопокрышек на утилизацию должна быть не более 50 рублей за 1 колесо (легковое и джип). С адресами лицензированных пунктов приема автопокрышек вы можете ознакомиться по ссылке.

У этих точек приема есть договоренность со специальными предприятиями, которые занимаются утилизацией резиновых покрышек с получением вторичного сырья и готовой продукции. У них организован полный цикл переработки отходов, ближайшая компания от Владивостока расположена в Артеме. Именно сюда свозят использованные шины юридические лица. У юрлиц с этим вопросом проблем нет: все знают, как правильно утилизировать покрышки рабочего транспорта.

Но скоро во Владивостоке появится специальный городской пункт приема автопокрышек, где каждый желающий сможет абсолютно бесплатно сдать свои использованные шины для дальнейшей экологически безопасной переработки. Сейчас идет процедура создания такого пункта приема, и я уверен, совсем скоро этот процесс будет завершен.

Площадка будет соответствовать санитарным и экологическим нормам и требованиям. Благодаря этой площадке из старых колес будет получаться резиновая крошка, которая пойдет на изготовление покрытий стадионов, спортивных и детских игровых площадок, придомовых территорий. Стоит отметить, что из двух легковых автопокрышек можно сделать 1 квадратный метр спортивного покрытия.

Отмечу, выброшенные шины в естественных условиях разлагаются более ста лет, на протяжении которых происходит вымывание в почву токсичных органических соединений. При уничтожении шин методом сжигания от одной тонны использованных шин в окружающую среду попадает около 250 кг сажи и 450 кг токсичных газов.

Справка:

Ежедневно во Владивостоке собирают около 160 кубометров мусора и около 20 тонн «тяжелого», крупногабаритного мусора. Сбором и вывозом отходов по поручению главы города Виталия Веркеенко занимаются специалисты муниципального предприятия «Содержание городских территорий». Муниципальные коммунальные службы также занимаются вывозом отработанных шин из лесного массива, дворов и улиц. Рабочие СГТ вывозят использованные покрышки с несанкционированных свалок и отправляют на вторичную переработку на профильные предприятия.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]