Есть вероятность выхода тайфуна "Мария" на Приморье в десятых числах июля

Тропический шторм "Мария" уже превратился в тайфун 3 категории. Для сравнения, прошлый тайфун "Prapiroon" еле как достиг 1 категории. У "Марии", восьмого по счету тайфуна в этом году, благоприятные условия для развития и возможно в ближайшие сутки он станет тайфуном 5 категории - то есть супертайфуном. Все супертайфуны приводят к сильным разрушениям и жертвам, что касается "Марии", то самые первые его силу ощутят жители самых южных Японских островов (о-ва Рюкю). Судя по траектории "Марии" также сильно достанется и Китаю (район Шанхая).

Что касается выхода тайфуна "Мария" на Приморье, то вероятность такая имеется в начале второй декады июля (в десятых числах), но, естественно, не в качестве супертайфуна и возможно даже не тайфуна 1 категории, но запасов влаги у него будет достаточно, чтобы вызвать сильные ливни... Тем более возможно взаимодействие с атмосферным фронтом и обострение фронта, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на pogoda_25_region.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]