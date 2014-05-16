Владивосток готовится принять любительский чемпионат мира по го. Видеорепортаж Виктории Шандыбиной и Василия Соколова
Владивосток готовится принять любительский чемпионат мира по игре го. Пройдет он в 2020 году, но уже сегодня тренеры приморской федерации проводят мастер-классы. И поскольку го - игра интеллектуалов, лучшая площадка для неё - центральная городская библиотека.
Он начал играть в 11 лет, когда пазлами в голове отложились мудрые книжки и стал понятен механизм тысячелетней каменной битвы. В качестве шашек игра го использует именно камешки. Иногда и драгоценные, но чаще — фиктивные, из пластмассы. А Сергей Токарев историей и тактикой увлекся настолько, что стал тренером.
Сергей Токарев, тренер по игре в го: «Буквально несколько часов хватит на то, чтобы сыграть свою первую партию по всем правилам. И в этом плане правила очень просты, даже проще чем шахматы. Поверьте, вот все люди, которые здесь находятся за досками, выйдя отсюда, смогут играть в го партии, полностью зная правила».
Китайцам го обязана своей популярностью и продвижением — шла вслед за ними по континентам. В итоге весь мир «беседует руками», буквальный перевод с китайского, и черно-белым обживает вражескую территорию без шума и пыли. Только стратегия и логика. Приморье — давний поклонник го. Есть федерация и свои чемпионы, и мечта о главном любительском титуле.
Евгений Сус, руководитель спортивной федерации го Приморского края: «Мы рассматриваем ее, как некий инструмент, как некий такой культурный мост, туда, в Азию, для того, чтобы развивать и укреплять сотрудничество с нашими соседями географическими».
Цель игры — своими камнями отгородить на доске как можно больше территории. Как это сделать, не нарушая правил, учат на мастер-классах. Первые ходы Сергею Токареву подсказывал отец.
Сергей Токарев, тренер спортивной федерации го Приморского края: «Количество вариантов, непосредственного перебора на доске, ходов, больше, чем количество атомов во Вселенной. Поэтому компьютеры так долго не могли справиться с человеком. Непосредственно перебрать ходы не получится. Го - это борьба абстракций, борьба теорий».
Партия большого профессионала может продолжаться и несколько суток. Но учебные черно-белые битвы приморцы уложили в полтора часа. За это время некоторые тонкости прочувствовали и хозяева площадки, владивостокские библиотекари.
Алиса Плюхина, сотрудник библиотеки «Бук»: «Заставляет учиться думать логически, выстраивать какие-то сложные комбинации. Чувствую себя каким-то китайским стратегом».
Половину июля займут тренировочные игры. 17-го новичков приглашают на турнир. Глядишь, и сложится партия. И задор не иссякнет в ближайшие два года — в 2020-ом домашний мировой чемпионат.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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