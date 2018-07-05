Приморские блогеры обсмеяли пограничный пункт пропуска
Приморский блогер обсмеял и раскритиковал автомобильный пункт пропуска "Краскино" на российско-китайской границе, об этом сообщает Инстаграм-канал @arstv
Пользователь @den_sokolov_official отправился в путешествие в соседний Китай, и, видимо, впервые пересекал границу через пункт пропуска, который расположен на юге Приморья, в Хасанском районе. Он удивился, что вместо обычного здания здесь расположен огромный железный ангар, наподобие того, в котором обычно сушат овощи.
Житель Арсеньева пишет: "Совдеповский паспортный контроль и зачуханное здание писец короче".
Его поддержали подписчики, которые не скупились на острые выражения при оценке состояния погранперехода:
alexandraykovlevna84: У нас самая страшная граница;
gusevr: Ну да! В какой-то мишань сгонять за обувью это нужно вынюхать ообосраный и обоссаный туалет, а к китам заходиш всё цивильно!;
diamondblackvl: lПо переходу на границе сразу видно кто с кого деньги зарабатывает
Напомним, строительство нового МАП "Краскино" должно было завершится в 2012 году. Однако обновленная инфраструктура тут так и не появилась.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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