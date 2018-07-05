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Приморские блогеры обсмеяли пограничный пункт пропуска

Приморские блогеры обсмеяли пограничный пункт пропуска

Приморский блогер обсмеял и раскритиковал автомобильный пункт пропуска "Краскино" на российско-китайской границе, об этом сообщает Инстаграм-канал @arstv

Пользователь @den_sokolov_official отправился в путешествие в соседний Китай, и, видимо, впервые пересекал границу через пункт пропуска, который расположен на юге Приморья, в Хасанском районе. Он удивился, что вместо обычного здания здесь расположен огромный железный ангар, наподобие того, в котором обычно сушат овощи. 

Житель Арсеньева пишет: "Совдеповский паспортный контроль и зачуханное здание писец короче".

Его поддержали подписчики, которые не скупились на острые выражения при оценке состояния погранперехода:

alexandraykovlevna84: У нас самая страшная граница;

gusevr: Ну да! В какой-то мишань сгонять за обувью это нужно вынюхать ообосраный и обоссаный туалет, а к китам заходиш всё цивильно!;

diamondblackvl: lПо переходу на границе сразу видно кто с кого деньги зарабатывает

Напомним, строительство нового МАП "Краскино" должно было завершится в 2012 году. Однако обновленная инфраструктура тут так и не появилась. 


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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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