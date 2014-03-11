Исследователи осмотрели миноносец, затонувший в заливе Петра Великого более 100 лет назад

4 июля состоялась комплексная экспедиция к месту гибели миноносца № 208, погибшего неподалеку от острова Скрыплева в заливе Петра Великого.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Приморское краевое отделение Русского географического общества, в экспедиции приняли участие члены Клуба подводного поиска "Восток", секции подводных исследований Приморского краевого отделения Русского географического общества – Общества изучения Амурского края, Российского военно-исторического общества, Владивостокского морского собрания, воспитанники военно-исторического центра "Морская душа" ТОВВМУ им. С.О. Макарова, а также съемочная группа Общественного телевидения Приморья.

4 июля – памятная дата, именно 4 июля (по старому стилю) 1904 года погиб миноносец № 208. А ранним утром 4 июля 2018 года экспедиционная группа вышла на катере к месту его гибели.

Прибыв на место, группа водолазов совершила погружение, с целью отдать дань памяти погибшему члену экипажа (при взрыве пропал без вести матрос Иван Ларионов), а также совершить обзор современного состояния миноносца. По словам Ю.В. Ведерникова, члена Приморского краевого отделения РГО – Общества изучения Амурского края, сотрудника Санкт-Петербургского музея подводных сил России им. А.И. Маринеско, последние годы точка гибели 208 стала многим известна, что привлекает туристов и любопытствующих и негативно сказывается на целостности останков судна, а поднимать какие-то предметы с потонувшего борта и, тем более, части судна на поверхность крайне не рекомендуется.

Итоги погружения вышли не совсем такими, как планировалось. Из пяти водолазов, опустившихся на дно, только один – Э.Ю. Смирнов – смог подойти непосредственно к миноносцу, провести оценку его состояния, остальным этого сделать не удалось из-за непогоды и крайне ограниченной видимости под водой. Э.Ю. Смирнов сообщил, что состояние миноносца соответствует предшествующему, изменений с последнего погружения (в 2017 году) не произошло.

Важно отметить, что в этом году исследовательская работа, направленная на контроль сохранности миноносца № 208, как объекта подводного культурного наследия России, будет продолжена.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]