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Большой десантный корабль «Ослябя» сел на мель в бухте Кетовая под Владивостоком

Большой десантный корабль «Ослябя» сел на мель в бухте Кетовая под Владивостоком

Фото: Vl.ru

В четверг, 5 июля, в акватории Владивостока сел на мель большой десантный корабль Тихоокеанского флота «Ослябя» из 100-й бригады десантных кораблей. Повреждений он не получил и скоро вернется в пункт базирования.

Инцидент произошел 5 июля во время отработки упражнения по подходу к береговой линии. БДК "Ослябя" допустил касание грунта кормовой частью корпуса. Корабль не получил повреждений и в ближайшее время вернется в пункт базирования, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru.

БДК «Ослябя» должен принять активное участие в спортивно-массовом мероприятии «Гонка героев», которое состоится в субботу, 7 июля. В прошлом году корабль проходил ремонт на Дальзаводе. 

Для справки:

«Ослябя» (БДК-101) — большой десантный корабль проекта 775 (по кодификации НАТО — Ropucha class), состоящий на вооружении Тихоокеанского флота ВМФ России. Был построен в Польше на верфи «Сточня Полноцна им. Бохатерув Вестерплятте» в Гданьске под заводским номером 775/14. Введен в эксплуатацию в 1981 году.

Водоизмещение — 4080 т (полное); длина — 112,5 м; ширина — 15 м; осадка — 3,7 м.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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