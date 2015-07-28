Большой десантный корабль «Ослябя» сел на мель в бухте Кетовая под Владивостоком
В четверг, 5 июля, в акватории Владивостока сел на мель большой десантный корабль Тихоокеанского флота «Ослябя» из 100-й бригады десантных кораблей. Повреждений он не получил и скоро вернется в пункт базирования.
Инцидент произошел 5 июля во время отработки упражнения по подходу к береговой линии. БДК "Ослябя" допустил касание грунта кормовой частью корпуса. Корабль не получил повреждений и в ближайшее время вернется в пункт базирования, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru.
БДК «Ослябя» должен принять активное участие в спортивно-массовом мероприятии «Гонка героев», которое состоится в субботу, 7 июля. В прошлом году корабль проходил ремонт на Дальзаводе.
Для справки:
«Ослябя» (БДК-101) — большой десантный корабль проекта 775 (по кодификации НАТО — Ropucha class), состоящий на вооружении Тихоокеанского флота ВМФ России. Был построен в Польше на верфи «Сточня Полноцна им. Бохатерув Вестерплятте» в Гданьске под заводским номером 775/14. Введен в эксплуатацию в 1981 году.
Водоизмещение — 4080 т (полное); длина — 112,5 м; ширина — 15 м; осадка — 3,7 м.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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